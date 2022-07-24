Курская область продлевает «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что желтый уровень террористической опасности продлили в регионе еще на две недели. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей за бдительность!» — написал он.

По словам Старовойта, в настоящий момент ситуация на границе не позволяет расслабляться, так как обстрелы со стороны Украины продолжаются.

Повышенный уровень опасности будет действовать до 8 августа, затем не исключается его продление.

«Прошу жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах», — добавил губернатор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.