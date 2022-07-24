Politico: наемники из США, Канады и Швеции погибли в Донбассе

Газета Politico утверждает, что на этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Издание ссылается на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко. Он утверждает, что входившие в состав «сил специальных операций» американцы Люк Люцишин, Брайан Янг, Эмиль Антуан из Канады и Эдвард Патриньяни из Швеции погибли во время обстрела 18 июля в районе села Григорьевка.

В публикации отмечается, что накануне представитель Государственного департамента Соединенных Штатов подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли два гражданина США, но не раскрыл их имена. По словам представителя ведомства, они находятся в контакте с семьями погибших.

Ранее американские наемники, воюющие на Украине, рассказали телеканалу NBC, что присоединились к ВСУ в качестве инструкторов, насмотревшись «кровавых кадров» боевых действий в интернете, и только потом стали сами принимать участие в боях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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