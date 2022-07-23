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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Стаханову

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины в пятницу, 22 июля, выпустили одну ракету из американской РСЗО HIMARS по городу Стаханов, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

22 июля посол Луганской народной республики Родион Мирошник сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Хорошее с использованием американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого в российском Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили четыре пусковые установки HIMARS американского производства.

Постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что все ввозимые на территорию Украины западные вооружения будут уничтожаться.

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