В РКК сообщили, что фактов принудительной эвакуации из Донбасса в Россию не выявили

Представители международных организаций, которые посещали приграничные с Донецкой и Луганской народными республиками российские регионы, не подтвердили ни одной эвакуация из Донбасса в РФ в принудительном порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского Красного Креста (РКК) Павла Савчука.

Подтвердить, что не ведется принудительной эвакуации, смогли в Международном Комитете Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Активно сотрудничаем и с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К примеру, сейчас наши сотрудники с представителем Верховного комиссара по делам беженцев ООН посещали Воронежскую и Белгородскую области», — пояснил Савчук.

Вскоре участники побывают в Калужской области, добавил он.

«Пока не нашли ни одного подтверждения этим фактам [принудительной эвакуации]», — заключил председатель РКК.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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