Минобороны РФ заявило о гибели мирных жителей из-за действий украинских военных

Село Новая Басань на Украине подверглось обстрелу со стороны украинских военных, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил он.

14 марта украинские военные ударили по центру Донецка тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетной головной частью. Ракету удалось сбить, но из-за падения обломков, по данным СК России, погибли 23 человека, а еще 18 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «Точка-У» несла кассетный заряд, который запрещен. Позднее народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка «Точкой-У» терактом.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что применение подобного оружия по городу, где нет огневых позиций вооруженных сил, является военным преступлением.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».