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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Украинские военные пинками «разминировали» трассу под Киевом и попали на видео

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РИА «Новости» опубликовало видео, на котором показано, как украинские военные осуществляют «разминирование» с помощью «уникального» способа.

Как сообщается, инцидент произошел на трассе в Киевской области. На дороге в шахматном порядке находилось порядка 20 мин.

Так, на кадрах видно, как силовики отбрасывают мины ногами в сторону обочины.

Отмечается, что подобное разминирование представляет угрозу здоровью и жизни человека, если тот, кто его проводит, «не знаком с типом мины и ее особенностями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Норвегии, заявил, что дрейфующие в Черном море мины может унести в Норвегию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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