Минобороны РФ сообщило о ликвидации вертолета Ми-8 и пяти складов боеприпасов ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской народной республики в течение ночи уничтожили до 40 украинских военных, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Кроме того, были ликвидированы одна артиллерийская батарея, две боевые машины пехоты (БМП) и четыре автомобиля различного назначения.

«Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также Воздушно-космические силы России сбили в воздухе один вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Корсунь, Новомихайловское, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Ваховка.

Всего в течение дня было уничтожено 52 украинских военных объекта, в том числе три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и т.д.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».