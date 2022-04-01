Зеленский лишил званий двух генералов СБУ и назвал их «предателями»

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух генералов СБУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет РБК.

В частности, званий лишились бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и бывший начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

В своей публикации Зеленский назвал их «антигероями» и «предателями».

«У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — написал украинский президент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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