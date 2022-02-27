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Австралия поможет Украине оружием

Премьер Моррисон: Австралия поставит на Украину летальные вооружения

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Pring Samrang/Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра будет поставлять Киеву летальные вооружения через партнеров по НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на австралийскую газету Sydney Morning Herald.

«Мы уже оказываем значительную поддержку, посылая средства нелетальной помощи, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы», — сказал Моррисон.

Премьер отметил, что Украина уже получает поддержку от Североатлантического альянса.

Ранее Германия одобрила отправку Киеву 400 немецких противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии на фоне специальной операции, которую проводят на Украине Вооруженные силы России. О начале военных действий объявил 24 февраля российский президент Владимир Путин.

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Операция на Украине
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