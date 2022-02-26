Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину

Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, пишет РИА «Новости».

«Было принято решение о доставке украинским властям дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки», — указано в заявлении президента Франции.

Решение было принято по итогам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о созыве внеочередного совета министров иностранных дел Евросоюза на вечер воскресенья, 27 февраля.