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В Пентагоне заявили, что США не оказывали поддержки ВМС Украины у острова Змеиный

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Вести.Ru

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что войска США не оказывали какой-либо поддержки катерам ВМС Украины, когда те атаковали корабли Черноморского флота России в бою около острова Змеиный. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, утверждения РФ о том, что Соединенные Штаты были каким-то образом причастны к военно-морским операциям Украины близ острова Змеиный являются ложными.

«Мы не оказывали поддержки в плане разведки и наблюдения или какой-либо иной поддержки», — заявил представитель Кирби.

Накануне стало известно, что Киев утратил контроль над островом Змеиный в Черном море. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области. Он находится недалеко от украинско-румынской границы, ближайший населенный пункт на побережье — румынский город Сулина. Площадь острова равна примерно 20,5 га.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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