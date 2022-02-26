В ДНР заявили о взятии под контроль еще 12 населенных пунктов в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что с начала освободительной операции под контроль ДНР перешли 12 населенных пунктов на юге Донбасса, передает ТАСС.

По его словам, подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Андреевка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги.

Как сообщил Басурин, силы ДНР продолжают успешно продвигаться вглубь обороны украинских силовиков на мариупольском направлении, не встречая активного сопротивления.

Он добавил, что подразделения вышли к поселениям Анадоль, Дмитровка, Донское и Свободное, расположенным в районе Волновахи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военная операция в Донбассе скоро закончится.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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