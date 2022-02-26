Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Стали известны подробности переговоров между Лукашенко и Макроном 23:58
Ваноли рассказал о целях «Спартака» на остаток сезона 23:55
YouTube отключил монетизацию каналов RT 23:51
Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину 23:44
В Пентагоне заявили, что США не оказывали поддержки ВМС Украины у острова... 23:38
Титов: отстояли право числиться в протоколах FIG как представители России 23:31
Евросоюз проведет внеочередной совет глав МИД ЕС 23:30
Президенты Белоруссии и Франции проводят телефонный разговор 23:16
Украина закрыла пункты пропуска через госграницу с Россией и Белоруссией 23:15
Экс-защитник ЦСКА объяснил свой переход в «Спартак» 23:15

В ДНР заявили о взятии под контроль еще 12 населенных пунктов в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Станислав Красильников/ТАСС

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что с начала освободительной операции под контроль ДНР перешли 12 населенных пунктов на юге Донбасса, передает ТАСС.

По его словам, подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Андреевка, Богдановка, Николаевка, Новогнатовка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги.

Как сообщил Басурин, силы ДНР продолжают успешно продвигаться вглубь обороны украинских силовиков на мариупольском направлении, не встречая активного сопротивления.

Он добавил, что подразделения вышли к поселениям Анадоль, Дмитровка, Донское и Свободное, расположенным в районе Волновахи.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военная операция в Донбассе скоро закончится.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть