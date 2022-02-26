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#Операция на Украине #Коронавирус
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СМИ узнали об отправке Нидерландами противотанкового оружия Украине

Bild: Германия разрешила Нидерландам отправить Украине противотанковое оружие

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Global Look Press

Германия разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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