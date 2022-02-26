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#Операция на Украине #Коронавирус
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ВС РФ развивают наступление на всех направлениях после отказа Киева от переговоров

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Российская армия после отказа Украины от ведения переговоров получила приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — сказал он.

По словам Конашенкова, группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ успешно наступают на позиции ВСУ. Вместе с тем подразделения ВС ЛНР с боями продолжают наступать в направлении населенного пункта Рубежное.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Украине жителям массово раздают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

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Операция на Украине
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