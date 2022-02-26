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В МИД ЛНР заявили о «болезненном» продвижении к границам республики

Министр иностранных дел ЛНР Дейнего: продвижение к границам республики дается очень болезненно

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего рассказал о «болезненном» продвижении ЛНР к полным границам республики. Об этом сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что за последние дни Народная милиция ЛНР взяла лишь один населенный пункт — Лопаскино.

«Сейчас мы за день продвинулись гораздо активнее вперед. Это зависит не только от напора наших ребят, хотя нам эти шаги достаются очень болезненно, с серьезными очень потерями продвигаемся вперед. Это зависит от способности нашего противника оказывать сопротивление», — сказал министр.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о добровольном переходе военных Украины на сторону республик Донбасса. Народная милиция также опубликовала видео со сложившими оружие украинскими военными. Они прошли осмотр у врача и заполнили соответствующий документ об отказе от участия в боевых действиях на стороне Украины. В ЛНР также сообщили, что в районе освобожденного армией ЛНР населенного пункта Лопаскино добровольно сложили оружие 17 военнослужащих ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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