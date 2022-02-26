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ЛНР предупредила украинских националистов о ликвидации за преступления против человечности

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Народная милиция Луганской народной республики предупредила украинских националистов, что их ждет ликвидация за преступления против человечности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинских националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности», - говорится в сообщении НМ ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских вооруженных сил продолжают развивать успех наступления на противника.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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