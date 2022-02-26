ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием с применением крылатых ракет воздушного и морского базирования по ряду объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», — пояснил Конашенков.

По его словам, огонь ведется лишь по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Со стороны России не наносится ущерб по жилой и социальной инфраструктуре, обратил внимание представитель Минобороны.

«Всего российскими ВС поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под свой контроль Мелитополь.