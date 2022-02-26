Российские войска вошли в украинский Мелитополь

Российские войска без сопротивления вошли в украинский город Мелитополь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при проходе российских военных через город местные жители приветствовали их, а некоторые «горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с украинской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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