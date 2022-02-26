США ищут возможности продолжить оказание помощи Украине

Вашингтон планирует предоставить дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы собираемся предоставлять дополнительную помощь в сфере безопасности для Украины. Как это будет осуществляться все еще прорабатывается», --сказал Кирби.

Ранее стало известно что США передислоцировали шесть самолетов пятого поколения F-35 в районы Черного и Балтийского морей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.