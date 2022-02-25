В ДНР заявили, что при попадании снаряда в школу погибли два человека

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что снаряд Вооруженных сил Украины попал в здание школы. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что от взрыва погибли двое учителей школы№ 50. Каких либо фото, видео или других подробностей случившегося в администрации города не привели.

Ранее стало известно о том, что утром, 25 февраля, в Киеве прогремело несколько взрывов. По информации местных СМИ, они были слышны в 4:22 (5:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках и в районе Троещины в Киеве. Там раздалось шесть взрывов. Позднее СМИ сообщили, что в многоэтажном жилом доме на юге Киева при попадании неизвестного объекта произошел пожар.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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