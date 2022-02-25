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#Операция на Украине #Коронавирус
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В ЛНР заявили о 33 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки

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Alexander Ermochenko/Reuters

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что 25 февраля вооруженные силы Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 10 населенных пунктов республики. Об этом сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

По данным народной милиции, украинская сторона активно применяла запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Сообщается также, что накануне, 24 февраля, украинские военные подвергли обстрелу 24 бригады из 120 мм минометов, районы населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск. По данным НМ ЛНР, были повреждены шесть жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Народная милиция со своей стороны, как утверждается, уничтожила 72 военных объекта ВСУ в населенных пунктах Старый Айдар и Желтое, а также два танка, восемь боевых машин пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, одну радиолокационную станцию, три минометных взвода и до двух рот личного состава в населенных пунктах Трехизбенка, Сватово и Счастье.

Народная милиция также утверждает, что были ликвидированы два самолета СУ-24 в населенных пунктах Смелое и Степовое, один Bayraktar TB2 в селе Желтое, один беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» в Лозовском и один БПЛА вблизи шахты «Белореченская».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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