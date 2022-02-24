Reuters: США направят около 7 тысяч военных в Германию

Соединенные Штаты направят в Германию порядка 7 тыс. военнослужащих на фоне событий на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

По словам представителя Пентагона, войска, ранее приведенные в состояние боевой готовности, будут направлены в ФРГ в ближайшие дни.

В своем обращении президент США Джо Байден при этом подчеркнул, что американские военные «не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине».

«Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», — пояснил американский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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