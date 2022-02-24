В Минобороны сообщили о выходе к Херсону и разблокировке Северо-Крымского канала

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, передает ТАСС.

Как сообщил Конашенков, выход к Херсону обеспечили рейдовые отряды и воздушный десант — их действия позволили разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

По информации представителя Минобороны, с начала проведения спецоперации российские ВС вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры Украины, уничтожили два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» украинских ВС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В Минобороны подчеркнули, что мирному населению Украины ничего не грозит, удары по городам не наносятся, а уничтожается военная инфраструктура.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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