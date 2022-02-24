Зеленский заявил о попытке захвата Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter написал, что «российские оккупационные силы» якобы пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

«Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции [Магдалене Андерссон]. Это объявление войны всей Европе», — заявил Зеленский.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, случилась 35 лет назад — 26 апреля 1986 года. В ходе испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

Ранее Зеленский объявил о создании коалиции против президента России Владимира Путина. В то же время украинские депутаты обратились к нему с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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