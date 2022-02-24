Главком ВСУ Залужный: Зеленский призвал наносить максимальный урон противнику

Президент Украины Владимир Зеленский призвал наносить максимальный урон противнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери противнику», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский призвал мировых лидеров создать коалицию против главы России Владимира Путина. По его словам, Россию необходимо принудить к миру.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.