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США перебросят самолеты и военных на восточный фланг НАТО

Пентагон: США перебросят до 800 военных и до 8 самолетов F-35 в страны Балтии

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AP

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми самолетов F-35 из Германии на восточный фланг НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден поручил Пентагону передислоцировать часть американских сил на территории Европы.

«В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион», — рассказал Кирби.

Он подчеркнул, что из Германии на восточный фланг НАТО будут переброшены восемь самолетов F-35 и другая авиация.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе встречи с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, что возможность не допустить «трагической войны» еще остается и США продолжают работать над предотвращением эскалации конфликта на Украине.

По словам Остина, Россия еще может избежать войны «по осознанному выбору».
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о введении против России санкций.

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