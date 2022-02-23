В ДНР допустили наступление украинской армии

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE», что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции в Донбассе.

«Идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца», — сказал он.

Оптимальный сценарий развития событий — вывод украинских вооруженных сил с территории республики, отметил глава ДНР в том же интервью.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Киев, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе

До этого Зеленский заявил о невозможности предугадать действия России, добавив, что украинская армия «готова ко всему».