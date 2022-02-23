Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора 23:56
В США заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции «нажатием... 23:50
В Латвии призвали рижское «Динамо» выйти из состава участников КХЛ 23:50
Санкции США не затронут Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG 23:39
Бывший финский лыжник призвал лишить Россию финала Кубка мира 23:27
В Госдуме прокомментировали слова Дуды о запрете въезда россиян в Польшу 23:22
Рада одобрила введение ЧП на Украине 23:09
Госдеп: дипломаты США будут работать на Украине, а ночевать в Польше 23:00
Бранденбургские ворота подсветили в цвета украинского флага 22:59
В США заявили, что ужесточат экспортный контроль в отношении России... 22:35

В ДНР допустили наступление украинской армии

Пушилин: Зеленского могут подтолкнуть к наступлению

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE», что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции в Донбассе.

«Идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца», — сказал он.

Оптимальный сценарий развития событий — вывод украинских вооруженных сил с территории республики, отметил глава ДНР в том же интервью.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Киев, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе

До этого Зеленский заявил о невозможности предугадать действия России, добавив, что украинская армия «готова ко всему».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть