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Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие несравнимой мощи

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие, для которого нет эквивалентов во всем мире, сообщает телеканал «РБК».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — заявил Путин.

По словам российского президента, регулярное проведение боевых учений армии, авиации и флота показывает их высочайшую подготовку и эффективность.

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы», — заявил Путин, отметив, что правительство будет продолжать усилия по обеспечению российской армии новейшим вооружением.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с 23 февраля и назвал важнейшую государственную задачу.

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