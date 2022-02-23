Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие несравнимой мощи

Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружение России поставлено оружие, для которого нет эквивалентов во всем мире, сообщает телеканал «РБК».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — заявил Путин.

По словам российского президента, регулярное проведение боевых учений армии, авиации и флота показывает их высочайшую подготовку и эффективность.

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы», — заявил Путин, отметив, что правительство будет продолжать усилия по обеспечению российской армии новейшим вооружением.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с 23 февраля и назвал важнейшую государственную задачу.