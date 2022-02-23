В Пентагоне заявили, что Россия еще может избежать «трагической войны» из-за Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе встречи с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, что возможность не допустить «трагической войны» еще остается и США продолжают работать над предотвращением эскалации конфликта на Украине, передает ТАСС.

По словам Остина, Россия еще может избежать войны «по осознанному выбору».

Комментируя же обращение президента РФ Владимира Путина, касающегося самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Остин заявил, что российский лидер «угрожал войной» и «подверг атаке само понятие независимой Украины». Он подчеркнул, что признание независимости ДНР и ЛНР «нарушает международное право».

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о введении против России санкций.