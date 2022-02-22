Замглавы Народной милиции ДНР Басурин: мне пока неизвестно, будут ли в регионе российские военные

Замруководителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что не знает, будут ли в регионе российские военные.

«Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в МИД РФ сообщили, что разговора о размещении российских военных баз в ДНР и ЛНР пока нет, отметив, что договор это предусматривает.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.