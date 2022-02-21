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В ЛНР мобилизируют мужчин старше 55 лет

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

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РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник 21 февраля подписал указ о мобилизации мужчин в возрасте старше 55 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в указе.

На прошлой неделе руководства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик на фоне нарастающей угрозы боевых действий в Донбассе объявили всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Глава ДНР Денис Пушилин призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей».

Ранее в ЛНР сообщили, что военные Киева обстреляли еще три жилых дома. Рано утром 21 февраля был произведен обстрел по населенному пункту Красный Яр.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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