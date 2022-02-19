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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ФРГ назвали причину, по которой Россия не вторгнется на Украину

Handelsblatt: вторжение на Украину противоречит планам Москвы остановить расширение НАТО

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Россия не будет нападать на Украину, поскольку это не позволит ей препятствовать расширению НАТО на восток. Об этом заявил председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд в интервью газете Handelsblatt.

«Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе <…> вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм», — выразил мнение бизнесмен.

Он также подчеркнул, что войны не хотят простые россияне, мнение которых президент Владимир Путин должен брать в расчет.

Кроме того, Мангольд назвал бессмысленными антироссийские санкции, поскольку прежние ограничения только усилили экономику РФ.

Также он выступил за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», так как это отвечает росту спроса на газ в Германии и Европе, а его закрытие приведет к «непредсказуемым» последствиям.

Ране в Германии предупредили, что санкции против России затронут всю мировую экономику.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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