Россия не будет нападать на Украину, поскольку это не позволит ей препятствовать расширению НАТО на восток. Об этом заявил председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд в интервью газете Handelsblatt.

«Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе <…> вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм», — выразил мнение бизнесмен.

Он также подчеркнул, что войны не хотят простые россияне, мнение которых президент Владимир Путин должен брать в расчет.

Кроме того, Мангольд назвал бессмысленными антироссийские санкции, поскольку прежние ограничения только усилили экономику РФ.

Также он выступил за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», так как это отвечает росту спроса на газ в Германии и Европе, а его закрытие приведет к «непредсказуемым» последствиям.

Ране в Германии предупредили, что санкции против России затронут всю мировую экономику.