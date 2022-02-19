СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле на юге ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, мирный житель 1938 года рождения получил контузию в результате нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Украины. В настоящее время информация проверяется.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за последние сутки ВСУ выпустили по территории самопровозглашенной республики около 600 снарядов. Он назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе критической.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации, аналогичное решение принял глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Кроме того, 18 февраля руководители самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию.