Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Россия готова принять участие во встрече контактной группы по Донбассу 21:28
Тутберидзе отреагировала на критику в свой адрес со стороны главы МОК 21:25
Spiegel обнаружил архивный документ с обещаниями о нерасширении НАТО 21:12
Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе «идет к войне» 21:08
Фетисов встал на защиту фигуристки Валиевой после допингового скандала 21:06
На кладбище Уфы подрались заведующий и ритуальщица 20:59
Главный тренер сборной России по хоккею ответил на вопрос о везении... 20:50
Ушел из жизни Борис Невзоров 20:46
Эстония поставила Украине американские противотанковые ракеты Javelin 20:45
В Госдуме пригрозили США базами в Латинской Америке в ответ... 20:44

Участники войны в Донбассе соберут 19 февраля в Москве «совет командиров»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Бывший участник конфликта на юго-востоке Украины, экс-командир бригады «Пятнашка» армии Донецкой народной республики, Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что собирается вернуться в Донбасс.

«Украинские власти не понимают, на какой шаг они идут, куда толкают свой народ. Хорошо, что власти Донецка и Луганска начали эвакуировать население. Конечно, я собираюсь обратно в Донбасс. Мои дети, моя супруга, мое подразделение там. Сказать, что для меня война закончилась – это неправда. Она не закончилась», – пояснил Авидзба.

Он также рассказал, что «Союз Добровольцев Донбасса» проведет 19 февраля в Москве «встречу командиров».

«Я бы уже сегодня был в Донецке, но «Союз Добровольцев Донбасса» в Москве собирает совет командиров. Собрание будет завтра в 13:00. Мы будем решать, как действовать в сложившейся ситуации. Думаю, распланируем наши дальнейшие действия и примем решение. В этот раз нужно, чтобы все было структурно. Мы не хотим, чтобы было как в 2014 году. Тогда каждый добирался как мог и непонятно куда в итоге приезжал. Мы знаем, как мобилизовать людей, как доставлять и сразу разбить их по подразделениям», – добавил Авидзба.

В «Союзе Добровольцев Донбасса» корреспонденту «Газеты.Ru» подтвердили, что «совет командиров» состоится, но уточнить повестку собрания отказались.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил об обострении ситуации в Донбассе.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. На фоне этого Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть