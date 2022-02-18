Участники войны в Донбассе соберут 19 февраля в Москве «совет командиров»

Бывший участник конфликта на юго-востоке Украины, экс-командир бригады «Пятнашка» армии Донецкой народной республики, Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что собирается вернуться в Донбасс.

«Украинские власти не понимают, на какой шаг они идут, куда толкают свой народ. Хорошо, что власти Донецка и Луганска начали эвакуировать население. Конечно, я собираюсь обратно в Донбасс. Мои дети, моя супруга, мое подразделение там. Сказать, что для меня война закончилась – это неправда. Она не закончилась», – пояснил Авидзба.

Он также рассказал, что «Союз Добровольцев Донбасса» проведет 19 февраля в Москве «встречу командиров».

«Я бы уже сегодня был в Донецке, но «Союз Добровольцев Донбасса» в Москве собирает совет командиров. Собрание будет завтра в 13:00. Мы будем решать, как действовать в сложившейся ситуации. Думаю, распланируем наши дальнейшие действия и примем решение. В этот раз нужно, чтобы все было структурно. Мы не хотим, чтобы было как в 2014 году. Тогда каждый добирался как мог и непонятно куда в итоге приезжал. Мы знаем, как мобилизовать людей, как доставлять и сразу разбить их по подразделениям», – добавил Авидзба.

В «Союзе Добровольцев Донбасса» корреспонденту «Газеты.Ru» подтвердили, что «совет командиров» состоится, но уточнить повестку собрания отказались.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил об обострении ситуации в Донбассе.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время отдать приказ перейти в наступление в Донбассе. На фоне этого Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию.