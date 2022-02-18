В Кремле рассказали, где будет Путин во время будущих учений

Президент России Владимир Путин будет находиться в ситуационном центре Министерства обороны РФ в ходе учений сил стратегического сдерживания. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, не исключается, что к российскому главе государства присоединится его коллега — президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Путин будет находиться в ситуационном центре. Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый «черный чемоданчик», «красную кнопку» и тому подобное», — уточнил Песков.

Иные подробности, связанные с учениями сил стратегического сдерживания 19 февраля, являются непубличной информацией, пояснил Песков. Предполагаются в том числе пуски баллистических и крылатых ракет.

Присутствие на учениях Лукашенко зависит от решения президентов Белоруссии и России, заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Белоруссия договорилась оставить у себя российские боеприпасы после учений.