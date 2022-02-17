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Парламент Казахстана ратифицировал военный договор с Россией

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Сенат Казахстана (верхняя палата парламента страны) ратифицировал договор с Россией о военном сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания сената.

«Целью договора является осуществление и развитие военного сотрудничества между Казахстаном и Россией по таким направлениям, как совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, оперативная и боевая подготовка, военное образование и наука, миротворческая деятельность и другие», — оценили документ в сенатском комитете по международным отношениям, обороне и безопасности.

План реализации договора расписан на три года, в нем расписаны цели и задачи сотрудничества, его направления, форма и сроки выполнения. Координация оборонной политики России и Казахстана будет происходить через консультации под руководством заместителей глав военных ведомств.

После одобрения в парламенте договор поступит на подпись к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с Токаевым, продолжавшаяся более трех часов. Президенты обсудили перспективы развития российско-казахстанских отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

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