Mirror признала, что российского «вторжения» на Украину не произошло

Британская газета The Mirror признала, что «вторжения» России на Украину, которое якобы должно было произойти рано утром 16 февраля, не состоялось. Издание не стало корректировать прежнюю статью о «нападении», но опубликовало новый текст.

«Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истек», — говорится в заголовке публикации.

В статье говорится, что источники в американской разведке предполагали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании — 16 февраля, но этого так и не случилось.

При этом The Mirror не дает оценок этому факту, а лишь цитирует заявления политиков и экспертов Запада, которые сомневаются в нежелании России напасть на Украину.

Газета утверждает, что «вторжение» якобы не состоялось из-за проводимой 16 февраля в Брюсселе встречи глав минобороны стран – членов НАТО, где они переговорят о том, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Встреча пройдет на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО», — пишет издание.

Ранее британское издание The Sun исправило свою статью, где прогнозировало «вторжение» России на Украину.

The Sun писало, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля.