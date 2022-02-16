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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Mirror признала, что российского «вторжения» на Украину не произошло

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РИА «Новости»

Британская газета The Mirror признала, что «вторжения» России на Украину, которое якобы должно было произойти рано утром 16 февраля, не состоялось. Издание не стало корректировать прежнюю статью о «нападении», но опубликовало новый текст.

«Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истек», — говорится в заголовке публикации.

В статье говорится, что источники в американской разведке предполагали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании — 16 февраля, но этого так и не случилось.

При этом The Mirror не дает оценок этому факту, а лишь цитирует заявления политиков и экспертов Запада, которые сомневаются в нежелании России напасть на Украину.

Газета утверждает, что «вторжение» якобы не состоялось из-за проводимой 16 февраля в Брюсселе встречи глав минобороны стран – членов НАТО, где они переговорят о том, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Встреча пройдет на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО», — пишет издание.

Ранее британское издание The Sun исправило свою статью, где прогнозировало «вторжение» России на Украину.

The Sun писало, что Россия «вторгнется» на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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