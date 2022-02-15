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Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по силовикам Украины после гибели военного

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис заявил, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца, которого застрелил украинский снайпер. Об этом сообщается на сайте народной милиции ЛНР.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — рассказал Микужис.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе.

До этого в министерстве госбезопасности ЛНР сообщили, что предотвратили теракт в центре Луганска.

Депутаты Государственной думы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Проект был одобрен большинством депутатов: за его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

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