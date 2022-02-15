На Украине сообщили о DDoS-атаке на сайт Минобороны и ВС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны и Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Сайт украинского Минобороны перестал работать 15 февраля. Представители ведомства не прокомментировали ситуацию.

Также перестали работать сайты «Приватбанка» и «Ощадбанка». Как пояснил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, «временные сложности» возникли в авторизации клиентов, при звонках в контакт-центр включается звуковое сообщение о перебоях в работе организации из-за «нестабильной работы каналов связи».

«Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — передает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о DDoS-атаке на его официальный сайт, он обвинил в этом российских хакеров. Также в ночь с 13 на 14 января была заблокирована работа веб-сайтов правительства Украины, сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.