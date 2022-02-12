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В Пентагоне прокомментировали инцидент с американской подлодкой у Курил

В Пентагоне не смогли объяснить инцидент с американской подлодкой у Курил

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U.S. Navy

В министерстве обороны США прокомментировали инцидент с американской атомной подлодкой США типа «Вирджиния» в российских территориальных водах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что военного атташе США вызвали в Минобороны РФ, где ему вручили ноту, после инцидента с подлодкой.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп в 10.40 (мск). При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках.

После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды.

В районе, где зафиксировали подлодку проходят учения сил Тихоокеанского флота. После инцидента они продолжились. Российские корабли в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения границы страны.

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