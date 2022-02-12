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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина проводит учения у границы с Крымом

На тактические учения Украины возле границы с Крымом приехал Зеленский

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Irakli Gedenidze/Reuters

МВД Украины проводит тактико-специальные учения в Херсонской области возле границы с Крымом под наблюдением президента Владимира Зеленского, сообщает «Укринформ».

Маневры проходят на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка. В ходе учений правоохранители отработают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды на полуостров, освобождение захваченных административных зданий и ликвидацию вооруженных группировок.

Уточняется, что к учениям привлечены более 1 тыс. военнослужащих Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и курсанты, также задействована спецтехника, в частности вертолеты.

В ходе брифинга в Херсонской области Зеленский заявил, что в информационном пространстве «слишком много информации о глубокой полномасштабной войне» с Россией и в связи с этим Украина должна быть готова в любой день. При этом, подчеркнул украинский лидер, он считает дипломатический путь единственным для деэскалации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр, проходящих в Пекине, и призвал американцев уехать из Украины.

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