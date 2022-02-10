Россия и Белоруссия начали совместное учение «Союзная решимость – 2022»

В Белоруссии началось российско-белорусское учение «Союзная решимость – 2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные обеих стран отработают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», уточнили в ведомстве.

Учение пройдет на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Маневры должны продлиться до 20 февраля.

«Будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника. Также в ходе учения будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи», — рассказали в Минобороны РФ.

Численность военных и вооружений, участвующих в учении, не раскрывается. При этом отмечается, что их количество «не превышает определенные Венским документом 2011 года параметры, которые подлежат уведомлению».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии проходят на фоне беспрецедентных угроз национальной безопасности двух стран. Он также говорил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить учение.