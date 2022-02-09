В ДНР зафиксировали передвижение украинских танков

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали передвижение танков Украины в 15 км от своих позиций. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства со ссылкой на заместителя начальника управления Эдуарда Басурина.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям», — уточнил замначальника управления Народной милиции.

По его словам, в районе Новотроицкое наблюдалась передислокация танковой роты 53 механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также обнаружилось, что активно работают средства радиоэлектронной борьбы противника самопровозглашенной ДНР.

«Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает», — заключил Басурин.

Другие подробности, связанные с действиями вооруженных сил Украины, пока не приводятся.

Ранее в Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу.