Путин рассказал, сколько военных Украина сосредоточила в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил о сосредоточении Украиной до 125 тысяч военных в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «Интерфакс».

«Господин президент сказал вот: Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую (на границе с Украиной — «Газета.Ru»). А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе там сосредоточены», — сказал российский лидер.

Глава Франции, в свою очередь, заявил, что на границах Украины «сосредоточено 125 тысяч российских военных».

«Президент (Украины Владимир — «Газета.Ru») Зеленский на сегодняшний день является президентом страны, на границах которой 125 тысяч российских военных. Поэтому, да, он нервничает», — сказал Макрон.

Также он выразил мнение, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Нам нужно договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести к деэскалации. И мы это обговорили вместе, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено», — указал Макрон.

Встреча лидеров Франции и РФ прошла 7 февраля в Кремле.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.