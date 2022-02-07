В Минобороны Британии заявили, что направят военных в Польшу

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Польшу будут направлены 350 британских военнослужащих, которые будут размещены в стране на двусторонней основе. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживая дух солидарности, мы помогаем друг другу отвечать на различные вызовы, и поэтому в дополнение к 100 военным инженерам мы направим в Польшу 350 военнослужащих, которые будут размещены там на двусторонней основе, чтобы продемонстрировать нашу способность сотрудничать и послать четкий сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу», — рассказал Уоллес.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что польская сторона хочет, чтобы британские солдаты прибыли как можно скорее и действовали «на востоке от Вислы». Блащак также выразил благодарность Великобритании за «укрепление восточного фланга Североатлантического альянса».

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готова дополнительно передислоцировать до 350 военнослужащих в Литву.

Накануне украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Украине уготована унизительная роль в союзе с Великобританией и Польшей.