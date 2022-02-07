Канцлеру ФРГ Шольцу порекомендовали распустить НАТО

Задуматься об идее роспуска НАТО в связи с тем, что Североатлантический альянс не справляется со своей задачей по обеспечению безопасности в Европе, предложил немецкий политолог Александр Рар. Свой призыв он адресовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ», — написал эксперт в своем персональном Telegram-канале.

Рар считает, что канцлер не согласится на вступление Украины в альянс.

«Вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит», — заключил Рар.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим российский коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.