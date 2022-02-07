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Польша разместит у границ с Украиной дополнительные войска США

Министр обороны Польши: молниеносное прибытие войск США дает лучший ответ на угрозы

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mblaszczak/Twitter

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части страны вблизи границ Украины. Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. Так, в Польшу должны прибыть 1,7 тысячи американских военных через аэропорт Ясенка под Жешувом, пишет РИА «Новости».

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — написал глава военного ведомства в своем официальном аккаунте в Twitter.

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США вскоре отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Но подчеркнул, что контингент будет направлен «не навсегда», а только для «оказания поддержки» союзникам в регионе.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния вряд ли будет «втянута в военный конфликт» с Россией.

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