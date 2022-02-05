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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинские военные потренировались в чернобыльской зоне отчуждения

Военные Украины провели масштабные учения в Припяти

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Военнослужащие Украины устроили масштабные тактико-специальные учения по ведению боя в Припяти, расположенной в чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом сообщает МВД Украины в Twitter-профиле.

«4 февраля в г. Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности», — уточняется в сообщении украинского министерства.

Данные учения, организованные в Припяти, стали первыми. Ранее ведомства не отрабатывали в этом городе тактических операций.

В рамках учений проработана методика ведение воздушной разведки, работа группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Кроме того, украинские военные отдельно осуществили штурм здания.

Финалом учений стало оказание первой медицинской помощи, а также эвакуация раненых с условного поля боя.

Ранее власти Эстонии разработали план на случай военных действий на Украине. По словам премьер-министра Каи Каллас, прямой военной угрозы Эстонии нет.

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