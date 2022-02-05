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Пентагон сообщил новые подробности о прошлогоднем теракте в аэропорту Кабула

Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула погибли от одного взрыва

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Juan Carlos/Hans Lucas via Reuters Connect

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что теракт у аэропорта Кабула летом прошлого года унес жизни не менее 170 человек и был совершен с помощью единственного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Маккензи, в ходе расследования следователи опросили порядка 100 свидетелей теракта

Расследование установило, что взрывное устройство было начинено металлическими поражающими элементами. Ранее американские специалисты сообщали, что в ходе теракта пострадавшие получили огнестрельные ранения, однако позже было установлено, что никто не пострадал от выстрелов — вероятно, американские военные приняли некоторые ранения от поражающих элементов за пулевые.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Сообщалось, что десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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