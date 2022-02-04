Британия вдвое увеличит число своих военных в Эстонии

Великобритания направит в Эстонию 850 военнослужащих, увеличив вдвое британский контингент в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО. Об этом заявил британский посол в Эстонии Росс Аллен, передает «Интерфакс».

«Они в данное время готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце — в феврале», — уточнил посол.

Точное время их пребывания в стране пока неизвестно. Планируется, что они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж 2022).

«Может быть, два месяца. Может быть, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе», — сказал представитель Лондона.

В то же время Венгрия отказалась размещать войска НАТО на своей территории. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснил, что у них уже есть войска альянса — венгерская армия, которая находится в «надлежащей форме».

Ранее газета Telegraph писала, что Великобритания и США могут на фоне растущей напряженности вокруг Украины могут разместить в Восточной Европе дополнительные силы. По информации издания, военнослужащих хотят перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».